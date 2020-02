L’Europa League regala a Conte una nuova variabile per un’Inter meno prevedibile

“È presto per dire se l’Inter rivoluzionata degli ultimi 20 minuti del match bulgaro sarà la squadra che vedremo da qui a fine stagione. Probabilmente no. Ma nel freddo di Razgrad. Soprattutto in campionato, che resta l’obiettivo vero. A inizio stagione Conte ha sbalordito la Serie A con il pressing a tutto campo e la velocità nel ripartire. Col tempo, le avversarie gli hanno preso le misure. A Conte questa vittoria serviva. Perché il contrario sarebbe una tragedia: l’Inter dalla stagione 1981/82 non è mai uscita ai sedicesimi di Coppa Uefa, poi Europa League, quando l’ha giocata. E perché ci voleva una conferma per il morale del gruppo. Dopo la gara di domenica a San Siro con la Sampdoria, probabilmente ancora senza Handanovic , l’Inter dovrà affrontare di nuovo il Ludogorets (al Meazza, previsto un turnover massiccio) e dopo due giorni andrà a Torino, per tentare di espugnare lo Stadium”, spiega Repubblica.