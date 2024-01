Nuovo prestito in vista per Dennis Curatolo: l'attaccante dell'Inter, classe 2004, dopo aver disputato la prima parte di stagione con la Fermana (19 presenze e un gol nel girone B di Serie C), si appresta ad approdare alla Pro Patria, dove ritroverebbe gli ex compagni di squadra Rovida e Moretti. Lo rivela tuttoc.com.