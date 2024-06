Dopo un biennio positivo in Olanda con la maglia del Volendam, Filip Stankovic è riuscito a dimostrare le sue qualità anche in Italia: il portiere serbo, classe 2002, si è messo in mostra in Serie B con la Sampdoria, ed è ora tornato all'Inter per fine prestito. I nerazzurri credono molto nelle sue potenzialità, e la loro intenzione è quello di cederlo nuovamente così che possa fare altra esperienza prima di rientrare alla base.