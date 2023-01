Inter, obiettivo panchina nel derby per Lukaku. Brozovic e Handanovic ancora out

"Ieri Romelu Lukaku ha svolto in gruppo solo una parte della seduta a Riad, tra l’altro sotto gli occhi di un vecchio amico nerazzurro, Walter Zenga. Il belga ha iniziato il riscaldamento con gli altri, ma poi si è esercitato da solo, anche se a una buona intensità. L’obiettivo è portarlo in panchina domani contro il Milan, anche perché la coppia d’attacco di partenza sarà formata da Dzeko e Lautaro. Lavoro a parte anche per Handanovic e Brozovic che dopo i problemi al polpaccio non hanno forzato: loro due dovrebbero guardare la partita da fuori.