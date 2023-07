"Per il centrocampo resta vivo l’interesse per Samardzic dell’Udinese mentre il nome per il post Skriniar, dopo essere sfumato Azpilicueta, è Demiral. In via della Liberazione febbrile attesa per l’offerta scritta dello United, la cui proposta verbale da 45 milioni comprensivi di bonus per Onana è stata rispedita al mittente. Rinnovi intanto per Calhanoglu fino al 2027 e Bastoni al 2028", aggiunge il quotidiano.