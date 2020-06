Obodo: “Se Sanchez recupera diventa immarcabile. Quando l’ho visto giocare…”

Con Lautaro Martinez non al meglio della forma, Alexis Sanchez è pronto a prendersi una maglia da titolare in vista della gara contro la Sampdoria. Christian Obodo conosce bene il cileno, entrambi hanno condiviso lo spogliatoio quando vestivano la maglia dell’Udinese. Intervenuto nel corso del programma “Taca La Marca” in onda su Radio Musica Television, il centrocampista ha parlato così del cileno: “Quando l’ho visto giocare e ho visto la sua qualità era impressionante. Quando arrivò a Udine, Pepe aveva più esperienza e giocava di più, gli consigliai di continuare ad allenarsi duro e alla fine il mio consiglio lo ha aiutato visto che dopo due anni è andato a Barcellona. I problemi fisici lo hanno rallentato un po’, ma se recupera diventa immarcabile“.

(encancha.cl)