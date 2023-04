TS – Inter, grande occasione per Asllani. Inzaghi manda un messaggio a Brozovic

In vista delle prossime sfide decisive per l'Inter, Inzaghi dovrebbe optare per un po' di turnover nella sfida di Coppa Italia di questa sera contro la Juve. Ci saranno alcuni cambi nella formazione, uno su tutti Asllani dal 1' in regia al posto di Marcelo Brozovic .

"In assenza di Hakan Calhanoglu, che lavora per provare a recuperare per la gara di ritorno col Benfica (19 aprile), ecco quindi una chance per Asllani. Con Brozovic non al top, l’ex Empoli ha quindi l’opportunità di inviare un messaggio importante a tutti. Dimostrare, anche dal primo minuto e non soltanto in quelli finali, di essere un giocatore da Inter", precisa il quotidiano.