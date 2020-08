Aguilar: “L’Inter potrebbe prendere Suarez nell’affare Lautaro. Aiuterebbe anche…per Messi”

“L’Inter potrebbe provare a inserire Luis Suárez nell’operazione Lautaro Martínez. Per prima cosa avrebbe un marcatore nato, con numeri migliori dell’argentino. Secondo, se prende sul serio Lionel Messi, sarebbe un modo per influenzarlo, avendo lui il suo migliore amico a Milano”. Questo il pensiero di Francesc Aguilar, giornalista spagnolo del Mundo Deportivo, che ha voluto suggerire una possibile soluzione di mercato per Inter e Barcellona dopo la notizia dell’ormai imminente addio dell’uruguaiano dal Camp Nou.