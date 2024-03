Come al solito in questa stagione, l'Inter è stata invasa da polemiche sterili, volte a sminuire quanto di straordinario la squadra di Simone Inzaghi sta costruendo. E così, i tifosi avversari si sono sprecati nell'etichettare come "Marotta League" questo campionato. Uno sfottò che fa sorridere tutti ad Appiano, come scrive la Gazzetta dello Sport:

"Sarebbe bello scherzarci su, perché in fondo ne ridono (quasi tutti) anche ad Appiano, giocatori e no. E invece attenzione, ma cosa dici, cosa scrivi, guarda che quel gol è buono e quel rigore c’era tutto, quel fuorigioco è passivo e non attivo. E via così, open Var invece di un sano open bar. Beppe Marotta ha oltre 40 anni di esperienza nel mondo del calcio, è dirigente che sa dribblare le polemiche, sa gestirle, capire il sano confine dell’ironia. Mica ci riescono in tanti (...). Una risata è più sana di una polemica. O meglio: una non esclude l’altra, a patto che vicino alle frecciate ci sia spazio anche per i sorrisi. I tifosi dell’Inter, non tutti in verità, l’hanno capito".