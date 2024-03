Oddo: “Non facciamo italiano medio: Inter resta tra le migliori. In finale…”

«Adesso non dobbiamo fare come l'italiano medio. Fino a ieri è la miglior squadra in Italia e tra le migliori in Europa, fa anche il calcio migliore e se l'ho sostenuto finora, continuo a sostenerlo». Massimo Oddo, su Prime Video, ha parlato dell'eliminazione dell'Inter agli ottavi della Champions League dopo l'incredibile gara contro l'Atletico Madrid finita ai calci di rigore.

«La squadra nerazzurra in questa gara non è riuscita a raggiungere i suoi livelli standard. Merito dell'Atletico Madrid, non è facile giocare in CL contro l'AM a Madrid ci sta e si può perdere. L'Inter meritava di vincere la finale l'anno scorso ma non l'ha vinta», ha concluso l'ex calciatore.