Massimo Oddo , ex calciatore, ha concesso un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sullo scudetto dell'Inter : «Non sapevo dove potesse arrivare Inzaghi, ma che sarebbe diventato allenatore si capiva: era sempre attento, studiava, voleva sapere, parlava di tattica. Io lo prendevo in giro: negli ultimi anni era spesso in panchina e quindi gli dicevo se si stava già preparando...».

«Colpisce vedere l’Inter. Simone si è evoluto, fa un calcio diverso da quello che faceva alla Lazio: in lui oggi rivedo un po’ di Guardiola, per ordine e occupazione degli spazi, e un po’ di Gasperini, per come attacca e alza i braccetti. Un giusto compromesso tra queste due strepitose idee di gioco».