Oddo: “Milan, non ha senso l’ultimatum a Fonseca. Giusto il giudizio se…”

“Fonseca in bilico? Nel calcio quello dell’allenatore ormai è il mestiere più difficile. La partenza non è stata buona, ma c’è un allenatore nuovo e quando cambi hai sempre uno svantaggio rispetto a a chi ha una guida tecnica collaudata. Anche se poi Thiago Motta va alla Juve e parte subito bene”. Così a TuttoMercatoWeb.com Massimo Oddo sulle voci che parlano di Paulo Fonseca già traballante sulla panchina del Milan.

“Ormai è la normalità. In Italia si è troppo legati ai risultati. Un allenatore va giudicato più sul campo e nel lavoro infrasettimanale e su ciò che c’è attorno. Il calcio è sempre un’incognita e può succedere di tutto. Ma un allenatore va esonerato in settimana e non dopo una partita. Che senso ha dare un’ultimatum? Se vince una partita torna in auge, perde e lo rimetti in discussione? O ci credi o non ci credi”.