Odegaard: “Nel calcio moderno o sei il miglior acquisto della storia, o sei una merda”

Il giocatore dell'Arsenal ripercorre la sua carriera in una lettera su The Players Tribune

Gianni Pampinella

Martin Odegaard é arrivato al Real Madrid all'età di 16 anni, dopo una serie di provini che lo hanno portato nei migliori centri sportivi d'Europa. Il giocatore dell'Arsenal ripercorre la sua carriera in una lettera su The Players Tribune con un'attenzione particolare a quegli anni in cui il sogno di farcela al Bernabéu era ancora vivo. "Mio padre gestiva tutto con i club, e ce n'erano tanti. Siamo andati anche al Bayern, Dortmund, Man Utd, Liverpool, Madrid, Arsenal. Ci portavano su aerei privati ​​e ci facevano sentire speciali. Ero vicino a scegliere l'Arsenal. Quando siamo andati lì, ho avuto modo di allenarmi al London Colney. Ho incontrato Arsène Wenger. Ha portato me e papà a cena. È stato fantastico, ma anche strano. È Arsene Wenger, sai? È una leggenda, sono cresciuto guardandolo in televisione, e ora sono seduto di fronte a lui a mangiare una bistecca".

"Ne ho parlato molto con mio padre e il resto della mia famiglia. Alla fine, Madrid è Madrid. Erano i campioni della Champions League con i migliori giocatori del mondo. A quel tempo amavo Isco. Ma la cosa davvero fondamentale dell'offerta del Real Madrid era che avevano una squadra B dove potevo giocare subito un calcio competitivo. E l'allenatore di quella squadra? Zinedine Zidane. Era surreale. Non ero abbastanza grande per guidare, quindi mio padre mi portava a giocare con Isco, Ronaldo e Ramos e Modric e Bale e Benzema, come se mi avesse lasciato a scuola. Ma tutti erano così gentili, e quelli che parlavano inglese (Kroos, Modric, Ronaldo) si sono presi molta cura di me all'inizio".

"In prima squadra ero solo un ragazzino che veniva ad allenarsi. Non giocavo, mi sentivo un po' come un estraneo. Sono stato preso nel mezzo. Ho smesso di giocare con la scintilla che era tipica del mio gioco. Sono stato un po' troppo sicuro per un po'. Ero più preoccupato di non commettere errori che di giocare effettivamente il mio gioco. Sono stato perseguitato dalla stampa per non essere stato immediatamente all'altezza delle aspettative. Ero un bersaglio facile".

"Se mi conosci davvero, sai che sorrido molto, ma penso che dall'esterno a volte la mia faccia sembri più scontrosa di quanto non sia in realtà! È stato facile per loro scrivere di come stavo lottando per adattarmi. Forse se fossi stato spagnolo mi avrebbero dato un po' più di tempo per crescere. Sinceramente non lo so. Non ci sono vie di mezzo nel calcio moderno. O sei il miglior acquisto della storia o sei una merda".

(The Players Tribune)