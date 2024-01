Un ex Inter per il Bologna: i rossoblu, secondo gianlucadimarzio.com, sarebbero vicini alla chiusura della trattativa per Jens Odgaard, attaccante danese classe '99 dell'AZ Alkmaar con un passato nella Primavera nerazzurra. Affare alle fasi finali, ultimi dettagli da sistemare: operazione in prestito con diritto di riscatto.