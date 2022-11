Inter, ricordi Odgaard? Sacrificato sull’altare del bilancio, oggi non smette di segnare

L'attaccante danese, campione d'Italia con la Primavera nerazzurra nel 2018, si è ormai affermato in Eredivisie

Fabio Alampi

Tra i protagonisti del giovedì di Conference League c'è anche Jens Odgaard: l'attaccante danese ha segnato la rete che ha consentito al suo AZ Alkmaar di sbloccare il punteggio nel match vinto per 2-1 contro il Dnipro, che ha regalato il primo posto nel girone E agli olandesi. Il nome di Odgaard, probabilmente, ricorderà qualcosa ai tifosi dell'Inter più appassionati di calcio giovanile: il classe '99, infatti, fu uno dei protagonisti dell'incredibile stagione 2017/18 della Primavera nerazzurra, chiusa con la vittoria di campionato, Supercoppa e Torneo di Viareggio.

Talento sacrificato — Prelevato dal Lyngby per 1,2 milioni di euro nell'estate del 2017, Odgaard venne subito aggregato alla Prima Squadra dell'Inter, con cui partecipò al ritiro estivo prima di spostarsi con i coetanei della Primavera. Al primo anno in Italia chiuse con 15 reti in 29 presenze tra tutte le competizioni, risultando uno dei giovani più interessanti del vivaio nerazzurro. A giugno del 2018, tuttavia, venne ceduto al Sassuolo per ragioni di bilancio: il suo cartellino venne valutato 5 milioni di euro all'interno dell'operazione che portò Politano a Milano, facendo registrare un'importante plusvalenza. L'Inter, credendo molto nel talento del danese, mantenne comunque un'opzione di recompra, scaduta però nell'estate del 2020.

Eredivisie l'habitat ideale — Incompreso a Sassuolo, dove riuscì comunque a esordire in Serie A, Odgaard tornò a mostrare il suo talento nella stagione 2019/20, quando venne prestato all'Heerenveen: in Olanda segnò 7 gol in 24 presenze, per poi rientrare in Emilia. Il 2020/21 fu un altro anno buio, caratterizzato dal doppio prestito al Lugano prima e al Pescara poi, chiuso con una sola rete. L'ancora di salvezza arriva ancora una volta dall'Eredivisie: l'RKC Waalwijk scommette su di lui, e il classe '99 ripaga questa fiducia con 11 centri fra campionato e coppa.

Prestazioni positive che gli valgono la chiamata dell'AZ Alkmaar, che questa estate decide di investire 4 milioni di euro su di lui, facendogli firmare un contratto fino al 30 giugno 2027. Odgaard diventa da subito uno dei protagonisti della formazione olandese (nella quale ha ritrovato lo sfortunato Zinho Vanheusden, suo ex compagno all'Inter), attualmente terza in Eredivisie dietro ai mostri sacri Ajax e PSV Eindhoven e qualificata alla fase successiva di Conference League: sono già 8 i gol segnati, di cui ben 6 in campionato in sole 9 presenze. A dimostrazione che l'Inter ci aveva visto giusto sul suo talento.