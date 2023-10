Ogbonna: “In pochi hanno i colpi di Scamacca. Italia? Mi sono fatto una ragione anche se…”

"Due talenti eccezionali. Scamacca era partito bene, poi l'infortunio l'ha frenato: in pochi hanno i suoi colpi. Di Rice ho seguito il suo percorso di crescita fisica, tecnica e caratteriale: prima da difensore, poi giocando davanti a me. Uno che fa valere prestanza e qualità"

"Me ne sono fatto una ragione e rispetto le decisioni. Certo, dopo una stagione in cui il West Ham stava per finire in Champions, speravo e pensavo di ricevere una chiamata per far parte di quel gruppo"