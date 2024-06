A pochi giorni dall'inizio dell'Europeo, Denzel Dumfries non vede l'ora di scendere in campo con la sua nazionale. Intervistato da Ziggo Sport, il giocatore dell'Inter si sente al top della forma: "Abbiamo un gruppo fantastico. Ho le batterie cariche! Non appena indossi la maglia dell'Olanda, senti arrivare una certa energia. Naturalmente cerchi di sfruttarla in modo ottimale".