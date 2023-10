Olanda, Koeman: “Peccato per il gol annullato: Dumfries in fuorigioco di un millimetro”

Sconfitta per 1-2 per l'Olanda in casa contro la Francia questa sera. Il CT Koeman applaude comunque i suoi e recrimina per un episodio che avrebbe permesso alla gara di finire diversamente: "Abbiamo combattuto coraggiosamente, ho visto molte cose positive", inizia Koeman analizzando la partita persa. "Speri solo contro un avversario del genere di restare in partita ancora un po'. Se prendi gol così preso la partita diventa non facile. Sono comunque orgoglioso della squadra, di come abbiamo cercato di risalire fino alla fine e di come abbiamo provato a farne un gioco. Ho visto abbastanza momenti e giocatori che mi rendono felice".