Intervistato da Cagliarinews24.com, Luis Oliveira ha parlato anche della lotta scudetto. Per l'ex giocatore la favorita rimane la vincitrice dell'ultimo campionato, ovvero l'Inter. "La squadra favorita è sicuramente l’Inter, non la mettiamo nemmeno in lizza perché è scontato. È la detentrice attuale dello Scudetto. È la prima favorita: ha un organico di tutto valore, è una squadra che non svende nessuno, ma rinforza ulteriormente".