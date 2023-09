Bergomi: “Onana, cessione affare per l’Inter. Sommer? Parlando con Inzaghi…”

L'ex capitano nerazzurro si è espresso sul portiere dello United e sullo svizzero arrivato a Milano per sostituirlo

Preso a parametro zero e rivenduto a cinquanta mln, la cessione di Onanaè stato sicuramente un affare per l'Inter. Così Beppe Bergomi a Skysport ha parlato del portiere del Manchester United, incappato in una papera nella gara di Champions contro il Bayern Monaco.