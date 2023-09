Pioggia di critiche per Onana, Ten Hag: “Basta, ha già chiesto scusa e…”

"Dopo un mio errore abbiamo perso il controllo della partita. Per noi è una situazione difficile, soprattutto per me perché sono stato io a deludere la squadra. Non abbiamo lasciato loro nessuna occasione, ma al primo tiro in porta ho sbagliato. Era il momento chiave e la squadra è andata giù per quell'errore. Se non abbiamo vinto è stato per colpa mia". Queste parole dette da un Andre Onana visibilmente amareggiato nel dopopartita di Bayern-Manchester United 4-3, sono state riportare con evidenza dai media britannici, pronti a sottolineare che quella di ieri non è stata la prima 'papera' dell'ex portiere dell'Inter da quando indossa la maglia dello United.