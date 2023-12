Onana: “Con United torneremo a sorridere. Nessuno credeva nell’Inter ma…”

«Il Manchester United è un club ancora più grande e sono maggiori anche le aspettative, ma sono sicuro che facendo sempre meglio, da qui a breve, sorrideremo insieme come successo con l’Inter: in pochi credevano in noi, ma abbiamo dimostrato quello di cui eravamo capaci». Nell'intervista andata in onda su Skysport, Onana ha parlato dei suoi momenti delicati e degli errori fatti con il club inglese dove è approdato in estate dopo aver lasciato Milano. In un altro pezzo dell'intervista parla di amore eterno con l'Inter: «All’inizio mi criticavano, ma guarda poi com’è finita... Adesso è amore eterno con i nerazzurri», ha sottolineato.