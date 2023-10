United, Schmeichel contro Onana: “Ha destabilizzato la squadra. Il suo problema…”

Schmeichel aggiunge:

"Non chiedetemi il perché, non sono Onana, non lo so. È una questione tecnica. Credo che principalmente sia causato dalla pressione. Gli ho parlato dopo il Bayern, gli ho parlato anche dopo l'altra partita di Champions League contro il Galatasaray, è molto dispiaciuto per gli errori che ha commesso. Sto cercando di spiegargli di cosa vuol dire essere al Manchester United, cosa devi sopportare. Qualunque cosa tu abbia fatto, devi metterla subito da parte”.

Il 59enne prosegue:

"Se commetti un errore in una partita, potrebbe essere un errore che si nota o non si nota. Ma devi aspettare e analizzarlo dopo la partita. Devi essere pronto subito per l’azione successiva, altrimenti commetterai un altro errore. E adesso ha destabilizzato tutta la squadra. I compagni non si fideranno ancora di più di lui e non va bene”.

