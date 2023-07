Onana: “United, un onore. Contento di riunirmi con ten Hag, so che vuole…”

Il Manchester United ha ufficializzato l'arrivo di Andrè Onana dopo aver definito in tutto e per tutto l'operazione di trasferimento con l'Inter. Il portiere, che ha scritto un post sui social indirizzato al club nerazzurro e ai suoi tifosi, ha parlato anche ai canali ufficiali del club inglese: «Unirmi al Manchester United è un onore incredibile e ho lavorato duramente per tutta la vita per arrivare a questo momento, superando molti ostacoli lungo la strada», ha sottolineato.

«Giocare all'Old Trafford e difendere la porta, dare il mio contributo alla squadra, sarà un'altra fantastica esperienza. Questo è l'inizio di un nuovo viaggio per me, con nuovi compagni di squadra e nuove ambizioni per cui lottare. Il Manchester United ha una lunga storia di portieri incredibili e ora darò tutto per lasciare anche io una mia eredità nei prossimi anni. Sono entusiasta dell'opportunità di lavorare di nuovo con Erik ten Hag e non vedo l'ora di fare la mia parte nei successi che so che è determinato a raggiungere in questa grande squadra di calcio», ha aggiunto.