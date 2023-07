Onana-United, i bonus sbloccano la trattativa. Inter, incontro positivo per Trubin: la situazione

C’è in ballo una questione non banale di tempistiche, visto che in caso di immediata accelerazione degli inglesi l’Inter si ritroverebbe di fronte al rischio di cominciare il ritiro pre stagionale alla Pinetina senza neanche un portiere in rosa.

Dopo i contratti scaduti di Handanovic e Cordaz il 30 giugno, l’Inter rischia di perdere anche l’ultimo portiere a disposizione a pochi giorni dal raduno, fissato per il 13 luglio.

Oltre a Sommer, in uscita dal Bayern Monaco, e Raffaele Di Gennaro, cresciuto nel vivaio nerazzurro e reduce da una stagione con il Gubbio in Serie C, l’obiettivo è Trubin.

“L'incontro di giovedì tra l'intermediario dell’ucraino, Edoardo Crnjar, e l’a.d. Beppe Marotta è stato positivo. Per il portiere dello Shakhtar tra le parti c’è un accenno di accordo, ma bisogna convincere il club di Donetsk ad abbassare le pretese rispetto alla richiesta iniziale di 15 milioni. L’Inter è pronta a metterne 10 sul tavolo per un giocatore che in ogni caso si svincolerà tra un anno e, data la giovane età, potrebbe essere un prospetto interessante in chiave futura”.