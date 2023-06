SM – Onana, nessuna offerta ma United fortemente interessato: la posizione dell’Inter

Per Sport Mediaset, al momento il Manchester United non ha presentato offerte formali per il portiere dell'Inter Onana

Il tecnico dei Red Devils, Erik Ten Hag, avrebbe contattato negli ultimi giorni lo stesso Onana per provare a convincerlo. L'Inter, secondo Sport Mediaset, ha fissato a 60 mln la valutazione di base e, anche se al momento non ci sono state offerte formali, lo United resta in piena corsa. Il club nerazzurro, nel frattempo, si è cautelato, bloccando, da tempo, Vicario per una cifra vicina ai 20 mln di euro.