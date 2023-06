Corsport: “Inter, Onana sacrificio pesante: ma oltre al mercato, servirà per…”

Secondo il Corriere dello Sport, André Onana andrà incontro alla cessione e lascerà l'Inter in direzione Manchester United. Ma, come scrive il quotidiano, l'incasso che arriverà dal suo addio, non servirà solo per il mercato: "Per l’Inter sarà un sacrificio pesante. Ma davanti alle necessità di bilancio c’è poco da fare. E l’Inter, per il settlement agreement concordato con l’Uefa, nell’arco dei prossimi due esercizi potrà permettersi una perdita aggregata non superiore ai 60 milioni di euro.