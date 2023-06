SM – Onana, in arrivo offerta United vicina alla richiesta Inter. Frattesi…

Per Sport Mediaset è in arrivo l'offerta ufficiale del Manchester United per Onana: l'Inter pensa a Trubin dello Shakhar

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, quello in arrivo sarà un weekend decisivo per il futuro di André Onana. Il Manchester United, infatti, sarebbe pronto ad inviare un'offerta da 50 mln di euro con bonus facili per avvicinarsi alla richiesta di 60 mln dell'Inter. Inter che ha messo nel suo mirino Trubin, portiere in uscita dallo Shakhtar che potrebbe lasciare l'Ucraina per 10-15 mln di euro.