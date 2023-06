CdS – Brozovic blocca il mercato dell’Inter. Frattesi a rischio? Ecco l’alternativa

Marcelo Brozovic non ha ancora detto sì all'Al-Nassr e non è detto che la sua risposta, alla fine, sia affermativa. Il croato vuole 30 mln a stagione per due anni (contro i 20 offerti) dal club saudita e per ora sta bloccando il mercato dell'Inter che aveva prefigurato la cessione di Brozovic per poi partire all'assalto di Frattesi.

"Se i tempi continuassero a dilatarsi, invece, aumenterebbe il rischio di perdere il centrocampista romano e, a quel punto, diventerebbe obbligatorio spostare il mirino su altri obiettivi. Non che non ci siano idee in questo senso, ma i costi si alzerebbero ulteriormente rispetto a Frattesi. Per Milinkovic, nonostante il contratto in scadenza nel 2024, Lotito pretende 40 milioni ed è sempre complicato trattare con il presidente della Lazio. Decisamente più agevole sedersi ad un tavolo con l’Atalanta, ma per Koopmeiners, ovvero la vera alternativa a Frattesi, la richiesta dei bergamaschi sarebbe più o meno la stessa. Insomma, per l’Inter sarebbe un problema in più", conferma il Corriere dello Sport.