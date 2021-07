Napoli, è il giorno di Spalletti: “Felicissimo e onoratissimo di essere qui”

L'ex tecnico dell'Inter è sbarcato accompagnato dal presidente De Laurentiis: "Contesto stimolante sotto tutti i punti di vista"

Luciano Spalletti è sbarcato a Napoli: l'ex allenatore dell'Inter è arrivato nel capoluogo campano accompagnato dal presidente Aurelio De Laurentiis. Queste le sue prime parole: "Per prima cosa voglio a dire a società e tifosi "Forza Napoli". Sono felicissimo e onoratissimo di essere il nuovo allenatore del Napoli. Naturalmente metterò tutto me stesso a disposizione per quello che sarà il bene del Napoli perchè amo questa professione, ho amato le città dove ho lavorato. Penso che la felicità delle città sia diversa, dipende dal contesto, e Napoli è un contesto stimolante sotto tutti i punti di vista: nonn vedo l'ora di conoscerla bene".