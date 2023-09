Onofri: “Scudetto? Quest’anno il Napoli se la gioca con Inter e Milan”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Claudio Onofri, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Claudio Onofri, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "L'anno passato il Napoli non aveva avversari, ora se la gioca con Inter e Milan. Tatticamente nella stesura della manovra del Napoli manca forse ancora qualcosa. Il modulo è più o meno lo stesso, ci sono situazioni in cui devi fare crescere i giocatori che fanno la differenza, ho visto un Napoli che sembrava attenersi al trend consolidato da Spalletti, non credo sia questo il motivo del ko con la Lazio".