"La Figc crede molto in questo progetto e i risultati confermano il grande interesse e il coinvolgimento positivo del pubblico e degli addetti ai lavori", dichiara il presidente della Figc, Gabriele Gravina. "La strada è quella giusta. Siamo quindi lieti di proseguire ed ampliare questo progetto per aprire sempre di più il mondo arbitrale a tutti gli appassionati di calcio", afferma il presidente dell'Aia, Carlo Pacifici. "I numeri importanti di Open Var non fanno altro che confermare l'interesse degli appassionati di calcio e il valore di un format come questo, nato per diffondere una conoscenza approfondita di un aspetto fondamentale del calcio che appassiona tutti", commenta Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia.