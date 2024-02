L'Interè a più sette dalla Juventus, stesse gare giocate in attesa che i bianconeri giochino la sfida contro l'Udinese lunedì sera, e i numeri dicono che anche il rendimento in trasferta sta facendo la differenza. Lo spiega Opta sottolineando che questa è la quarta volta in cui una squadra raccoglie almeno 32 punti nelle prime 12 gare esterne in una stagione di Serie A.