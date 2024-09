Il fattore scaramanzia

Senza dimenticare un dato che non sarà sfuggito agli amanti della cabala e agli archivisti: l'ultima vittoria in Champions League dell'Inter porta la firma proprio di Arnautovic. Era il 20 febbraio 2024, andata degli ottavi di finale: l'austriaco, entrato in campo a inizio ripresa al posto di Thuram, decise la sfida contro l'Atletico Madrid, segnando la rete del definitivo 1-0. Nel match di ritorno i nerazzurri non riuscirono a sfruttare la situazione di vantaggio e furono eliminati ai calci di rigore, mentre nella prima partita di questa edizione è arrivato un pareggio. Chissà che questo precedente non possa portare fortuna sia per l'Inter che per Arnautovic.