Oriali compie 68 anni, il messaggio dell’Inter: “Storica bandiera interista. Auguri Lele!”

“Buon compleanno Gabriele Oriali! Nato a Como il 25 novembre 1952 a soli 13 anni ha abbracciato i colori nerazzurri, prima nel settore giovanile, poi debuttando in Prima Squadra e rimanendoci dal 1970 al 1983 per 392 partite vissute da protagonista e arricchite da 43 gol e la conquista di 2 Scudetti e 2 Coppe Italia”.

“Storica bandiera interista e campione del mondo nel 1982, nella sua carriera, in campo e fuori, talento e intelligenza calcistica hanno sposato spirito di sacrificio, gioco di squadra e dedizione, valori che hanno caratterizzato anche il suo ritorno in nerazzurro nel 1999 nello staff dirigenziale accompagnato da una lunga serie di successi. Oriali e l’Inter si sono ritrovati nuovamente nel giugno 2019 con il ritorno al fianco di squadra e società nel ruolo di First Team Technical Manager”.

“A febbraio 2020 l’ingresso nella della Hall of Fame del calcio italiano, il riconoscimento istituito nel 2011 da Fondazione Museo del Calcio e FIGC. Nel giorno del suo compleanno, gli auguri di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi a Gabriele “Lele” Oriali!”.

È il messaggio di auguri che l’Inter ha mandato all’ex giocatore nerazzurro nel giorno del suo compleanno numero 68.

(Inter.it)