Il Napoli è in ritiro a Dimaro e in Piazza lo staff tecnico si è messo a disposizione dei tifosi e ha risposto alle loro domande. Tra i collaboratori di Antonio Conte - che ha sottolineato quanto il suo obiettivo sia rendere orgogliosi i sostenitori azzurri dopo l'ultima difficile annata - c'è l'immancabile suo scudiero, e team manager, Lele Oriali, che ha sottolineato dal palco: «Dopo l'esperienza negativa dell'anno scorso un po' di preoccupazione c'era. Dopo una settimana che stiamo insieme sono molto contento, non ancora soddisfatto, ma contento. Il gruppo si applica molto ed è un buon punto di partenza, ma ci vorrà pazienza per capire quello che vogliamo ma non troppa», ha detto l'ex dirigente e giocatore dell'Inter.