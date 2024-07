Ma non giocare le coppe europee quest'anno è un vantaggio? "C'è un vantaggio e uno svantaggio - la risposta di Conte -. Puoi lavorare tutta la settimana ma non fai una rosa competitiva come la Champions. Ma di sicuro serve una rosa buona, questo è fuori ogni dubbio". "Il prossimo step è fare valutazioni in campo - ha concluso -, capire chi rimane a Napoli e chi invece è giusto vada a giocare in altre squadre".