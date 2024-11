GdS – Oristanio, figlio di Interello. Quella volta che lo stese Godin

Tra i giocatori che questa sera sfideranno l'Inter col Venezia c'è Gaetano Oristanio, quello che La Gazzetta dello Sport definisce 'un figlio di Interello'. L'Inter lo ha portato a Milano quando aveva 13 anni e dopo tutto l'iter nelle giovanili nerazzurre, dal 2016 al 2021 (ha vinto il campionato Under17, una Supercoppa di categoria con gol in finale e segnato diversi gol) il calciatore è andato prima in prestito al Volendam e poi al Cagliari con cui ha segnato 2 reti in 25 presenze. Dall'estate del 2024 è del Venezia e Eusebio Di Francesco, suo allenatore, dice di vedere tanto talento in lui. Un talento che vuole valorizzare.