La scelta di Simone Inzaghi sull'albanese dopo il recupero di Calhanoglu per permettergli di lavorare in tranquillità

Kristjan Asllani non sarà a disposizione per la gara di stasera. Nessun passo indietro, ma solo la condivisibile scelta di Inzaghi di lasciarlo ai box. L'albanese aveva dato massima disponibilità nelle ultime gare, pur non essendo ancora al meglio. Col rientro di Calhanoglu, come anticipato ieri anche da Fcinter1908.it, potrà tornare a lavorare per ristabilirsi al 100%.