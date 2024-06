Per Oristanio, però, l'opzione Genoa non è tramontata. Se ne continuerà a ragionare, ma in maniera separata. Con l'Inter che, però, ha messo in chiaro di volerlo cedere a titolo definitivo, garantendosi la possibilità di ricomprarlo dopo una o due stagioni, come già accaduto in occasione del passaggio di Fabbian al Bologna. Il club rossoblù resta interessato, come il Venezia e il Verona. Per viale Liberazione si tratta di scegliere le condizioni migliori, partendo da una valutazione di almeno 5 milioni per il fantasista".