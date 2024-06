Prosegue la trattativa tra Inter e Genoa per Josep Martinez. Un’operazione che, dopo il “no” di Gaetano Oristanio al trasferimento in Liguria, si potrà concretizzare anche senza l’inserimento di contropartite tecniche. Così scrive Tuttosport: “Ieri nel frattempo l’Inter ha fatto grandi passi per assicurarsi Josep Martinez che partirà come vice Sommer avendo però la grande […]

Fabio Alampi Redattore 25 giugno 2024 (modifica il 25 giugno 2024 | 10:16)

Prosegue la trattativa tra Inter e Genoa per Josep Martinez. Un'operazione che, dopo il "no" di Gaetano Oristanio al trasferimento in Liguria, si potrà concretizzare anche senza l'inserimento di contropartite tecniche. Così scrive Tuttosport: "Ieri nel frattempo l'Inter ha fatto grandi passi per assicurarsi Josep Martinez che partirà come vice Sommer avendo però la grande chance di poterne diventare l'erede. L'operazione - come anticipato - non prevede contropartite (il Genoa prenderà poi un giocatore dall'Inter, ma i due affari saranno su binari distinti) ed è ben incanalata con il cartellino del portiere valutato 13 milioni più 2 di bonus.

L'Inter intende monetizzare al massimo dalla cessione di Oristanio (che preferisce l'opzione Venezia dove però offrono Tessmann anziché soldi: per questo potrebbe spuntarla il Verona). Al Genoa, in caso di cessione di Ekuban, potrebbe interessare Satriano e in più c'è l'opzione Zanotti, che ha mercato pure in Svizzera".