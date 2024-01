Oristanio: “Il gol di oggi significa lavoro: tutto il Cagliari non molla mai”

Intervenuto a DAZN dopo il pareggio contro il Lecce, Gaetano Oristanio, centravanti dell'Inter in prestito al Cagliari e in gol oggi, ha parlato così proprio della sua rete: "Il gol di oggi significa lavoro, ma questo fa parte di tutta la squadra, perché la caratteristica della nostra squadra, della nostra società, è quella di non mollare mai. Non voglio parlare di scelte o di titolari o di panchinari, ma pensiamo solo essere ad tutti pronti e a disposizione del mister, dando il 100% l'uno per l'altro. Questa è la cosa più importante".