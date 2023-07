Oristanio: “Volevo mettermi alla prova in Italia, Ranieri ha influito sulla mia scelta”

Gaetano Oristanio, centrocampista offensivo del Cagliari arrivato in prestito dall'Inter, si è presentato ai suoi nuovi tifosi: "Ho visto la finale di Bari, qualcosa di molto emozionante anche da lontano. Ho vissuto in Olanda in questi due anni, ma non ho mai mancato di seguire quello che accadeva in patria. Volevo nuovamente mettermi alla prova in Italia, arrivo da un Paese con cultura e modi di pensare totalmente differenti, come la filosofia Cruyff alla base di ogni Società: sono felice di avere vissuto questa esperienza al Volendam perché è un Club perfetto per maturare. Ciò che conta è non mollare mai, ascoltare i consigli giusti, credo che il lavoro paghi sempre e il campo sia l'unico giudice".