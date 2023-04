Orlando: “Inter, se Inzaghi vince la Champions va via lui. Lukaku? A quelle cifre…”

"Ieri erano ritmi da fine stagione, quindi bisogna vedere più avanti. I gol sono sempre gol, aspetto la partita con la Juventus dove ci sarà più fisicità. E lì vedremo se è guarito per davvero. Dal vivo sembra ancora un po' pesante. Se ritrova fiducia per la semifinale di Champions può guadagnare posizioni e per l'Inter è un'arma in più".