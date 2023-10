Orlando: “Inter, Lautaro è diventato leader. Parole Fagioli? Fa impressione…”

Si parla solo di ludopatia ora su tutti questi casi, ci crede?

"La ludopatia è una cosa molto seria, ma non ci possono essere tutti questi ludopatici. Tanto fa la noia, cosa che fa incavolare ancora di più, ma ripeto: da giovane non tutti hanno la percezione di quanto si guadagna e non si dà tanto valore a questo. Ho sentito il papà di Fagioli, a cui sono vicino, ma va a colpevolizzare gli altri per quanto accaduto. Invece no, tu devi gestirgli i soldi, perché se ha tutti questi soldi a disposizione il rischio è alto, soprattutto se si ha un certo tipo di carattere. La punizione ricevuta è giusta, è andata anche bene e spero gli sia servita davvero di lezione".