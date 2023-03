Orlando: “Napoli, dominio imbarazzante. Mancini doveva dimettersi dopo la Macedonia”

Massimo Orlando, ex calciatore e attuale opinionista, ha commentato il KO dell'Italia contro l'Inghilterra al Maradona

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando , ex calciatore, ha parlato così del rendimento del Napoli:

"Sta andando tutto bene, lo scorso anno anche il Milan sembrava una squadra ai vertici d'Europa e oggi fatica. Ma non ho molte parole da aggiungere su questa stagione. E' talmente un dominio che è imbarazzante. Spalletti credo abbia l'intenzione di fare il record di punti. A Napoli vincere lo Scudetto e provare la Champions, oltre a battere il record di punti è diverso rispetto ad altre big, che sono abituate a certi traguardi".

E' il momento di mandare via Mancini?

"Il danno è stato fatto, servivano dimissioni dopo i Mondiali persi. Non siamo la squadra più forte ma non riesco proprio a guardarla questa Nazionale. Mi infastidiva la superiorità dell'Inghilterra. Ci vorrebbe un cambio ma non credo arriverà".