Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato anche del big match che andrà in scena all'Olimpico domani tra Roma e Inter . L'ex giocatore mette in guardia la squadra di Inzaghi in vista della difficile trasferta romana.

"Non c'è solo Calhanoglu, ha un gioco corale. Hanno tante soluzioni, certo che andare a pressare Calhanoglu è fondamentale. La Roma oggi attacca anche di più, ha la difesa a quattro. Per me sarà dura per l'Inter a Roma, come a Firenze".