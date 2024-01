Orlando: “Vlahovic-Lautaro? Difficile scegliere, se è questo mi prendo Dusan”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore, ha confrontato così Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic: "Lautaro ormai è una certezza ed è esploso ques'tanno in tutta la sua qualità. Vlahovic non pensavo che avesse la possibilità di tornare quello di prima. nell'ultimo mese è cambiato, non so se è andata via la pubalgia o sente di più la fiducia del tecnico. Tutti i problemi sembra averli messi alle spalle. Per gli avversari sarà difficile fermarlo ora. Ora la Juve ha messo il muso fuori e gioca a calcio. Tra i due è difficile scegliere ora. Questo Vlahovic è impressionante, può giocare in tutti i modi e non ha bisogno di un compagno di reparto. Se questo Vlahovic continua così, io mi prenderei lui, per l'età e per tutto".