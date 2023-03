Orrico: “Inter? Non credo Inzaghi sia un tecnico ideale per quell’ambiente”

Le parole dell'ex tecnico: "Non credo che Inzaghi sia un tecnico ideale per un ambiente come quello dell’Inter"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Corrado Orrico, ex allenatore, ha parlato così del momento dell'Inter e della panchina nerazzurra: Non credo che Inzaghi sia un tecnico ideale per un ambiente come quello dell’Inter.

Mourinho? Non vede la sua Roma come vorrebbe e quindi è nervoso, il che non è bello perché poi trasmette questo alla squadra. Per ora è un Mourinho da sufficienza".