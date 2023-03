Con i 20mln dei quarti l’Inter sul mercato: “Decisa la prima trattativa da chiudere”

Per la storia, per il prestigio, per tornare fra le prime otto squadre d'Europa dopo 12 anni. Tutto questo, certo, ma anche per molto altro

Per la storia, per il prestigio, per tornare fra le prime otto squadre d'Europa dopo 12 anni. Tutto questo, certo, ma anche per molto altro. L'Inter affronta questa sera il Porto per provare a strappare il pass per i quarti di finale di Champions League. Una qualificazione che, al di là degli aspetti di campo, regalerebbe al club un incasso da circa 20 milioni di euro. Cifra che, secondo Tuttosport, potrebbe essere usata per rinnovare il prestito di Romelu Lukaku per un'altra stagione: